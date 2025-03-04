3-я сессия ВК НПКСК 14-го созыва пройдет с 4 по 10 марта

Пекин, 3 марта /Синьхуа/ -- Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва проведет свою 3-ю сессию с 4 по 10 марта в Пекине, сообщил официальный представитель предстоящего мероприятия Лю Цзеи в понедельник на пресс-конференции.