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Китай

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3-я сессия ВК НПКСК 14-го созыва пройдет с 4 по 10 марта

Пекин, 3 марта /Синьхуа/ -- Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва проведет свою 3-ю сессию с 4 по 10 марта в Пекине, сообщил официальный представитель предстоящего мероприятия Лю Цзеи в понедельник на пресс-конференции.

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