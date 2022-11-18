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Москва и Пекин выступили против резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине

Москва и Пекин выступили против резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине

Россия и Китай проголосовали против принятия резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.

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