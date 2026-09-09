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Татар-информ

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В Татарстане за август продали имущество должников на 229 млн рублей

В Татарстане за август продали имущество должников на 229 млн рублей

В августе в Татарстане реализовано 53 объекта имущества должников на общую сумму 229 млн рублей, сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы России .

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