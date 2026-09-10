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Аргументы и Факты

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Филиппо назвал угрозу самолету Зеленского в Молдавии ложью

Филиппо назвал угрозу самолету Зеленского в Молдавии ложью

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую правую партию «Патриоты», подверг резкой критике заявление норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере относительно инцидента, в котором, по словам последнего, самолет Владимира Зеленского якобы чуть не столкнулся с беспилотником в воздушном пространстве Молдавии.

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