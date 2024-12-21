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Zero Hedge

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Ukrainian Drones Pummel Russian City Over 600 Miles From Front Line

Ukrainian Drones Pummel Russian City Over 600 Miles From Front Line

Ukrainian Drones Pummel Russian City Over 600 Miles From Front Line Ukraine's drone and missile attacks deep inside Russia have already been a near daily occurrence, but now these projectiles are reaching further and further into Russia, often utilize Western-supplied weapon systems.

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