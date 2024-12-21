Ukrainian Drones Pummel Russian City Over 600 Miles From Front Line Ukraine's drone and missile attacks deep inside Russia have already been a near daily occurrence, but now these projectiles are reaching further and further into Russia, often utilize Western-supplied weapon systems.
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