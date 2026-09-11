Колосков назвал вялой прошедшую трансферную кампанию в РПЛ: «Есть смутная надежда, что кто-то проявит себя»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги летней трансферной кампании клубов РПЛ.Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги летней трансферной кампании клубов РПЛ.
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