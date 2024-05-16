«Юридически грамотно и без последствий». Как севастопольцам правильно и законно провести перепланировку квартиры?

В нашей повседневной жизни часто возникают различные ситуации, связанные с необходимостью совершения тех или иных действий для улучшения условий своего проживания, повышения комфортности существующего жилья, его потребительских качеств, функциональности и удобства.
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