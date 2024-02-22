РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Кирби - такой же, как и Бидон лживый, подзаборный ублюдок, готовый объяснить любую скользкую мерзость своего хозяина.Вашингтон попытал...
  • Ирина Галивец
    А мы города и людей хохляндии жалеем… с какой целью? Нас не жалеют! От Белгородской области скоро ничего не останется!Дрон ВСУ сбросил ...
  • Гарий Щерба
    А с КЕМ  ТОРГОВАТЬ  то  ОСТАНЕТСА  ПОЛУДУРКАМ из  ФАШИЗМНГТОНА ?? ,  если  ДАЖЕ ,,ДРУГА,, ГЕЙРОПЕЙСКУЮ  ШЕСТЕРКУ  под...Белый дом выступи...

Шойгу приказал произвести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества

Шойгу приказал произвести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу пописал приказ, в котором распорядился по случаю Дня защитника отечества, в пятницу, 23 февраля, произвести праздничные салюты в Москве и Санкт- Петербурге, а также в ряде городов страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору