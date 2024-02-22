Шойгу приказал произвести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу пописал приказ, в котором распорядился по случаю Дня защитника отечества, в пятницу, 23 февраля, произвести праздничные салюты в Москве и Санкт- Петербурге, а также в ряде городов страны.
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