Расследование гибели президента Ирана Раиси выявило странности: вертолет не подал сигнала

Согласно первоначальному расследованию, проведенному турецкой спасательной группой, обнаружившей обломки, на вертолете, в результате крушения которого погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, либо не был установлен транспондер, либо он был отключен, пишет The Guardian.