Расследование гибели президента Ирана Раиси выявило странности: вертолет не подал сигнала

Согласно первоначальному расследованию, проведенному турецкой спасательной группой, обнаружившей обломки, на вертолете, в результате крушения которого погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, либо не был установлен транспондер, либо он был отключен, пишет The Guardian.
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