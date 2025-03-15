Судьба ВСУ в Курской области решена. Киеву дали время до понедельника. Отчёт пошёл – потом будут убивать

Судьба ВСУ в Курской области решена. Предложение президента России Владимира Путина пока действует, но, как пишет "Военная хроника", Киеву дали время до понедельникаПредложение Путина о добровольной сдаче украинских войск под Курском всё ещё остаётся в силе.