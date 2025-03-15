Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Слава Богу,почти все дерьмо слиняло в европу.....пусть ходят и выдрючиваются там,за бугром.А потом слово взя...
  • Светлана Зуева
    Россия теперь их слушать НЕ БУДЕТ!!!Bloomberg: Зеленс...
  • Eduard
    Ходит по Парижу делает вид,что бомжей не замечает.Я сам с Запада,но я русский и им останусь!А потом слово взя...

Судьба ВСУ в Курской области решена. Киеву дали время до понедельника. Отчёт пошёл – потом будут убивать

Судьба ВСУ в Курской области решена. Киеву дали время до понедельника. Отчёт пошёл – потом будут убивать

Судьба ВСУ в Курской области решена. Предложение президента России Владимира Путина пока действует, но, как пишет "Военная хроника", Киеву дали время до понедельникаПредложение Путина о добровольной сдаче украинских войск под Курском всё ещё остаётся в силе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх