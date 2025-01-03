Axios: Байден обсуждал с командой планы удара по ядерным объектам Ирана

Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден обсуждал со своей командой планы ударить по ядерным объектам Ирана, сообщил портал Axios, со ссылкой на источники.
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