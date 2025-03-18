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Психолог Калинова призвала родителей регулярно говорить с детьми о мошенничестве

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рассказала, что родителям важно регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете.

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