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В России заявили о рекордном спросе на отели в Новый год за последние несколько лет

Россияне уже вовсю бронируют отели для отдыха в предстоящие новогодние праздники. Спрос отмечается рекордный за последние несколько лет, при этом цены на проживание в отелях выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

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