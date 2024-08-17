Зак Браун: «С математической точки зрения выиграть титул в личном зачете «Макларену» будет намного сложнее»

Браун оценил шансы «Макларена» выиграть чемпионат. Исполнительный директор британской команды признал, что с учетом текущей ситуации у «Макларена» больше шансов обойти «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов, чем опередить Макса Ферстаппена в личном зачете.