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Крымская газета

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В Крыму планируют реконструировать и заменить около пяти тысяч километров водопроводных сетей

В Крыму планируют реконструировать и заменить около пяти тысяч километров водопроводных сетей

Износ сетей водоснабжения – одна из главных коммунальных проблем Крыма. Причина понятна: большая часть систем была построена еще в 80-е годы прошлого века из стальных труб, срок службы которых составляет 25 лет.

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