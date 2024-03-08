– В «Ак Барсе» есть игроки-старожилы и, скажем так, новенькие. Насколько это ощущается внутри коллектива и кто на данный момент лидер и душа команды? – Лидер, конечно же, наш капитан – Саша Радулов, он мотор и заводила.