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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Марченко: «Радулов – мотор и заводила. Его работоспособность всех мотивирует. Он отрабатывает каждый бросок, любое упражнение на все сто»

– В «Ак Барсе» есть игроки-старожилы и, скажем так, новенькие. Насколько это ощущается внутри коллектива и кто на данный момент лидер и душа команды? – Лидер, конечно же, наш капитан – Саша Радулов, он мотор и заводила.

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