RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Роспотребнадзор назвал некорректной информацию о появлении в России «наноклещей»

Роспотребнадзор назвал некорректной информацию о появлении в России «наноклещей»

Информация о появлении в России «наноклещей» некорректна, сообщили в Роспотребнадзоре. «В связи с распространением в СМИ некорректного термина «наноклещи» Роспотребнадзор информирует: речь идёт не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей», — говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии