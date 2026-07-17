Роспотребнадзор назвал некорректной информацию о появлении в России «наноклещей»

Информация о появлении в России «наноклещей» некорректна, сообщили в Роспотребнадзоре. «В связи с распространением в СМИ некорректного термина «наноклещи» Роспотребнадзор информирует: речь идёт не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей», — говорится в сообщении.