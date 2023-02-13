Военное обозрение

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Украинский кадропад

Украинский кадропад

Россия — не Украина Несмотря на то, что ещё Леонид Кучма озаглавил свой программный труд «Украина — не Россия», Россия и Украина в действительности едва ли не всё, что можно и нельзя, копируют друг с друга.

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