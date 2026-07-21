Сергей Юров подал документы для выдвижения кандидатом на выборы в Госдуму

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров представил документы в окружную избирательную комиссию для уведомления о своем выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по Балашихинскому одномандатному избирательному округу № 118, в состав которого входят Балашиха и Реутов.