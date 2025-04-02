«Национальное достояние» превращается в национальную обузу: Путин может разделить «Газпром», как Рузвельт — «Стандарт Ойл»

Огромные убытки в будущем делают газового монополиста всё менее жизнеспособным Сергей Аксёнов Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press В ближайшее десятилетие «национальное достояние» — компания «Газпром» — имеет высокие шансы превратиться в национальную обузу.
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