БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Национальное достояние» превращается в национальную обузу: Путин может разделить «Газпром», как Рузвельт — «Стандарт Ойл»

«Национальное достояние» превращается в национальную обузу: Путин может разделить «Газпром», как Рузвельт — «Стандарт Ойл»

Огромные убытки в будущем делают газового монополиста всё менее жизнеспособным Сергей Аксёнов Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press В ближайшее десятилетие «национальное достояние» — компания «Газпром» — имеет высокие шансы превратиться в национальную обузу.

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