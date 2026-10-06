«Снёс в городе памятник Русским Солдатам». Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам строгого режима

В Москве Мещанский суд вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Его признали виновным в получении взяток, растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
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Устал говорить: Дело не в ЛЮДЯХ-дело в СИСТЕМЕ ! Система позволяет и сподвигает к подобным нарушениям ! Напр.: Возьмите УК-это же чистейшее ворьё ! Деньги отмывают за жилфондом не следят ! ( Проверено на деле-фактов тьма !) В школах поборы, в медицине-взятки !
Когда же наконец Затулло арестуют?
Сколько же можно терпеть таких мэров,почти все -ворюги!
100 из 100, что если бы никакие памятники не сносил, а просто тихо воровал бы, никто его не то что не посадил бы, а дело до суда не дошло бы.
А словоблудие продолжается?
И никто не знал про это?
Затулин и здесь поганый след оставил...