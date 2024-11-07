ГД рассмотрит проект о запрете тратить на концерты более 1 млн рублей из бюджета

Депутаты Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
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