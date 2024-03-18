Социалистический Путин

vagas Karlito Кто хотя бы чем то раз руководил тот понимает что желания отсебятины проводить в жизнь трудно, а вот реальные требования жизни необходимо! Начнется период когда нужно будет идти наперекор всему утверждая свою волю ибо сопротивление несомненно будет!))Значит если на путь вступили нужно его будет пройти!

СК Сергей К Ну на Ленина Вы так вот зря. Он НЭП вводил, например. А гражданская война возникла по двум причинам. Первая - в России после февральского отречения царя возник бардак и быстро развивался повсеместный бандитизм. Считайте, гражданская война уже началась. Только белых-красных еще не было. Цветов различных было поначалу много. Но так ведь долго оставаться не может. Растет борьба между группировками. Они вынужденны объединяться с группировками других цветов. Ну и через некоторое время остаются только две противоборствующих группировки. Которе и назвали красными и белыми. Ну и второе. Другая сторона стала оказывать вооруженное сопротивление. И тут уж выбор из двух позицмий. Или им сдаваться. Или с ними воевать. Ибо они предложили войну.