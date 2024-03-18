“Путин, несомненно, один из самых умных и культурных глав государств в новейшей истории России, — писал профессор Дмитрий Ефимович Фурман.
Социалистический Путин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Кто хотя бы чем то раз руководил тот понимает что желания отсебятины проводить в жизнь трудно, а вот реальные требования жизни необходимо! Начнется период когда нужно будет идти наперекор всему утверждая свою волю ибо сопротивление несомненно будет!))Значит если на путь вступили нужно его будет пройти!
Ответить
4 час.
СК
Сергей К
Ну на Ленина Вы так вот зря. Он НЭП вводил, например. А гражданская война возникла по двум причинам. Первая - в России после февральского отречения царя возник бардак и быстро развивался повсеместный бандитизм. Считайте, гражданская война уже началась. Только белых-красных еще не было. Цветов различных было поначалу много. Но так ведь долго оставаться не может. Растет борьба между группировками. Они вынужденны объединяться с группировками других цветов. Ну и через некоторое время остаются только две противоборствующих группировки. Которе и назвали красными и белыми. Ну и второе. Другая сторона стала оказывать вооруженное сопротивление. И тут уж выбор из двух позицмий. Или им сдаваться. Или с ними воевать. Ибо они предложили войну.
Ответить
3 час.
СК
Сергей К
Ну что будет, то и будет. Коммунизм, конечно, вряд ли. Социализм - в той или иной мере - есть во многих странах. Даже вот и в США социализма немало. На богатых налог 60% запросто. А бедным могут еще и доплачивать. Ну вот почему мексиканцы всеми путями лезут через границу в США? Пособия всякие в США есть для бедных... Покормят - точно...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии