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Социалистический Путин

Социалистический Путин

“Путин, несомненно, один из самых умных и культурных глав государств в новейшей истории России, — писал профессор Дмитрий Ефимович Фурман.

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Комментарии
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vagas Karlito
Кто хотя бы чем то раз руководил тот понимает что  желания отсебятины проводить в жизнь трудно,  а вот реальные требования жизни необходимо!  Начнется период когда нужно будет идти наперекор всему  утверждая свою волю ибо сопротивление несомненно будет!))Значит если на путь  вступили нужно его будет пройти!
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4 час.
СК
Сергей К
Ну на Ленина Вы так вот зря. Он НЭП вводил, например. А гражданская война возникла по двум причинам. Первая - в России после февральского отречения царя возник  бардак и быстро развивался повсеместный бандитизм. Считайте, гражданская война уже началась. Только белых-красных еще не было. Цветов различных было поначалу много. Но так ведь долго оставаться не может. Растет борьба между группировками. Они вынужденны объединяться с группировками других цветов. Ну и через некоторое время остаются только две противоборствующих группировки. Которе и назвали красными и белыми. Ну и второе. Другая сторона стала оказывать вооруженное сопротивление. И тут уж выбор из двух позицмий.   Или им сдаваться. Или с ними воевать.  Ибо они предложили войну.
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3 час.
СК
Сергей К
Ну что будет, то и будет. Коммунизм, конечно, вряд ли. Социализм - в той или иной мере - есть во многих странах. Даже вот и в США социализма немало.  На богатых налог 60% запросто. А бедным могут еще и доплачивать. Ну вот почему мексиканцы всеми путями лезут  через границу в США? Пособия всякие в США есть для бедных... Покормят - точно...
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3 час.

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