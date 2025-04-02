СМИ: цена Nintendo Switch 2 в России составит от 60 тыс. рублей Источники портала GameMAG ...

СМИ: цена Nintendo Switch 2 в России составит от 60 тыс. рублейИсточники портала GameMAG рассказали, что продажи Nintendo Switch 2 в российских магазинах электроники ожидаются ориентировочно через неделю после глобального релиза, намеченного на 5 июня 2025 года.
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