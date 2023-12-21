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Ким Чен Ын сообщил, что КНДР готова без колебаний нанести ответный ядерный удар

Ким Чен Ын сообщил, что КНДР готова без колебаний нанести ответный ядерный удар

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил в ходе встречи со служащими Краснознаменной второй роты Главного управления ракетостроения, что недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты показывает возможность Пхеньяна совершить ответный ядерный удар в случае провокаций.

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