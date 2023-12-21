Ким Чен Ын сообщил, что КНДР готова без колебаний нанести ответный ядерный удар

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил в ходе встречи со служащими Краснознаменной второй роты Главного управления ракетостроения, что недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты показывает возможность Пхеньяна совершить ответный ядерный удар в случае провокаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии