В Алтайском крае ограничат проезд для большегрузов с 7 апреля

Крупногабаритному транспорту запретят передвигаться почти по 300 трассам В Алтайском крае с 7 апреля начнут действовать сезонные ограничения на проезд для грузовых автомобилей и коснутся около 300 региональных трасс.
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