Иногда обстоятельства складываются так, что большая мечта кажется почти неосуществимой. Глинистая целина, отсутствие полноценного времени и маленький ребёнок, требующий постоянного внимания, — всё это могло стать поводом отложить обустройство участка ещё на несколько лет.