Иногда обстоятельства складываются так, что большая мечта кажется почти неосуществимой. Глинистая целина, отсутствие полноценного времени и маленький ребёнок, требующий постоянного внимания, — всё это могло стать поводом отложить обустройство участка ещё на несколько лет.
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