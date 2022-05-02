Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков раскритиковал либеральную позицию актрисы Чулпан Хаматовой

globallookpress/Komsomolskaya Pravda Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков, занимавший ранее должность художественного руководителя МХАТ имени Горького, высказался о либеральной позиции, которой придерживается актриса Чулпан Хаматова.
globallookpress/Komsomolskaya Pravda Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков, занимавший ранее должность художественного руководителя МХАТ имени Горького, высказался о либеральной позиции, которой придерживается актриса Чулпан Хаматова.
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