Russian troops are preparing to meet an attempt by the Ukrainian Armed Forces to save the southern flank of the Slavyansk-Kramatorsk defensive area, SMO's October 16 report from Readovka says.
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