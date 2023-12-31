НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Третьяк о Суперсерии‑1972: «Канадцы, которые были самыми жесткими и с нами даже не разговаривали, стали нашими лучшими друзьями. Но теперь я под санкциями, не могу въехать в Канаду»

– Вы сейчас общаетесь с канадцами, против которых играли в Суперсерии‑72? Может, они вам звонят? – У нас отношения очень хорошие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх