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Диллон Брукс пришел на матч против «Лейкерс» в жилете на голое тело

Диллон Брукс пришел на матч против «Лейкерс» в жилете на голое тело

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс пришел на матч против «Лейкерс» в экстравагантном наряде. На игроке были джинсовые шорты, черный жилет на голое тело и красные солнечные очки.

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