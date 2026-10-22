Обложка: скриншот игры Phantom Blade ZeroS-Game представила релизный трейлер своего уся-экшена Phantom Blade Zero.
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