Двух человек контузило при обстреле ВСУ села в Курской области

Трем жителям Курской области потребовалась помощь медиков в результате обстрела ВСУ одного из сел в Суджанском районе и атаки украинского дрона, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
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