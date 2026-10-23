Россия не хочет воевать с Украиной и по-прежнему готова искать политическое решение конфликта. Об этом Владимир Путин заявил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о настрое после встречи со спецпредставителем администрации США Стивом Уиткоффом.