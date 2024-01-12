Китай намерен усовершенствовать национальный план по улучшению качества воздуха

Китай предложил новые цели по улучшению качества воздуха в рамках своего зеленого и низкоуглеродного развития, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа 11 января, хотя эти цели все еще превышают предел, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).