Судьба изобретателя настолько необычная, что на фоне ее меркнут даже оскароносные триллеры. фото: wikipedia/Andshel/коллаж MAXIMСразу предупреждаем, что почти весь этот материал основан на слухах и легендах.
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