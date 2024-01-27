Путин о реваншизме и геноциде: «В 1945 году нацизм был повержен, но не изжит»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин выступил на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе «Газпром Арена».
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