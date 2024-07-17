В Подмосковье полиция начала поиск поджигателей электровоза

В подмосковном Одинцово неизвестные подожгли электровоз. Об этом сообщает Baza. По данным издания, около трех часов ночи работники заметили возгорание в кабине электровоза, стоявшего на станции «Петелино» Смоленского направления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии