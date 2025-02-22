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Арестович* не сдержал эмоций в прямом эфире из-за Зеленского

Арестович* не сдержал эмоций в прямом эфире из-за Зеленского

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* не смог сдержать эмоций в прямом эфире на Youtube-канала журналистки Юлии Латыниной**.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Рада на сегодня виновата во всём, потому , что она оттягивает решение по вопросу импичмента президента и не желает решать вопрос по выборам нового , более разумного президента , который не прекратит военные действия по существующему конфликту не объявит полную и безоговорочную капитуляцию и не начнёт выводить людей , которые желают жить в странах Запада , за границу б/у Украины т.е. с территории СССР без промедления , прекратит рассчитываться землями и др. активами республики , выдас всех пленных россиян , а также желающих остаться для проживания на ПМЖ именно на территории СССР( ныне РФ ), передаст все положительные активы с соответствующим подтверждением документами именно Российской Федерации . Трампу провести ( дотошный) расширенный аудит , сколько было получено официальных и не официальных денег всем поимённо и своим и иностранцам , а также за продажу техники , снарядов, ракет , коммуникации , артиллерии и всего полученного, подтвержденного конкретными документами , а также оплаты иностранным специалистам и всем участникам банды Байдена и западным руководителям в качестве коррупционных подачек в очень крупных суммах. Также запретить и снять с Зеленского возможности по руководству страной . можно только советовать Раде , чтобы она немедленно произвела арест Зеленского и отдала его под суд своей властью .
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19 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Надо. Понять властям , что в итоге его всё равно приговорят как государственного преступника к смертной казни , а им придётся самим расхлёбывать то , что он натворил.
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19 час.
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