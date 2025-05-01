Продюсер Дворцов заявил, что Козловский получает до 4 млн рублей за съемочный день

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с изданием "Абзац" о гонорарах актера Данилы Козловского. Дворцов заявил, что Козловский зарабатывается от 3,5 до 4 миллионов рублей за съемочный день, а за корпоратив – 7 миллионов рублей.