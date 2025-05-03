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В Ростовской области после падения обломков БПЛА возник пожар

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Как сообщил в соцсетях врио главы региона Юрий Слюсарь, к этому моменту удалось сбить БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

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