В Ростовской области после падения обломков БПЛА возник пожар

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Как сообщил в соцсетях врио главы региона Юрий Слюсарь, к этому моменту удалось сбить БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.
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