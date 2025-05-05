Минэк: средняя зарплата в России к 2028 году может вырасти до 132 940 рублей

Среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году могут увеличиться до 132 940 рублей. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития страны на на период 2026-2028 годов, подготовленного Минэкономразвития.
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