Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Выдавливали денежку из воина - много желающих вырвать боевые, кровавые, смертные...Депутат Иванов: в...
  • Evgeni Velesik
    Дерьмо китайское, догоним и перегоним 🇺🇸?Fresh назвал 6 се...
  • Федор Родников
    Позитивный кадр-ну сгорела и сгорела и хрен с ней😅🤣😂В Оренбурге улыба...

Минэк: средняя зарплата в России к 2028 году может вырасти до 132 940 рублей

Минэк: средняя зарплата в России к 2028 году может вырасти до 132 940 рублей

Среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году могут увеличиться до 132 940 рублей. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития страны на на период 2026-2028 годов, подготовленного Минэкономразвития.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх