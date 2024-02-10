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Студент КамчатГТУ разработал подводный дрон

Студент КамчатГТУ разработал подводный дрон

администрация Елизовского района Студент пятого курса Камчатского государственного технического университета Артем Змеев вместе с завкафедрой энергетических установок и электрооборудования Олегом Беловым разработал подводный дрон.

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