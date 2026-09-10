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Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков отметил, что на рынке труда наблюдается избыток бухгалтеров, юристов и маркетологов

Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков отметил, что на рынке труда наблюдается избыток бухгалтеров, юристов и маркетологов

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что на рынке труда много бухгалтеров, юристов, экономистов, маркетологов и HR-специалистов.

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