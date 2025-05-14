«Стрекоза летало»: итоги тестирования детей-мигрантов по русскому смутили его носителей

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подвел итоги начатого в апреле тестирования детей-мигрантов: из 1762 желающих поступить в российские школы с тестами на знание русского языка справились лишь 27 детей .
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