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Вице-спикер думы Кошелев: тарифы ЖКХ в России в 2025 году вырастут на 11,9%

Вице-спикер думы Кошелев: тарифы ЖКХ в России в 2025 году вырастут на 11,9%

Тарифы на услуги ЖКХ в России в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на полях форума "Россия — Исламский мир".

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