Вице-спикер думы Кошелев: тарифы ЖКХ в России в 2025 году вырастут на 11,9%

Тарифы на услуги ЖКХ в России в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на полях форума "Россия — Исламский мир".