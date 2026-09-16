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Вечерний Новосибирск

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Контракт на первый этап Восточного обхода Новосибирска расторгли

Контракт на первый этап Восточного обхода Новосибирска расторгли

Восточный обход протяжённостью 80 километров должен соединить действующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт».

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