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Минобороны: на Краснолиманском направлении была отражена атака ВСУ и "Азова"

Минобороны: на Краснолиманском направлении была отражена атака ВСУ и "Азова"

Военнослужащими российской группировки "Центр" на Краснолиманском направлении были отражены атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе националистов бригады "Азов", в результате чего были уничтожены более 60 украинских солдат.

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