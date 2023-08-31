Военнослужащими российской группировки "Центр" на Краснолиманском направлении были отражены атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе националистов бригады "Азов", в результате чего были уничтожены более 60 украинских солдат.
Военнослужащими российской группировки "Центр" на Краснолиманском направлении были отражены атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе националистов бригады "Азов", в результате чего были уничтожены более 60 украинских солдат.
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