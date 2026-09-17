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Жители Румынии на границе с Украиной в страхе из-за регулярных воздушных угроз

Жители Румынии на границе с Украиной в страхе из-за регулярных воздушных угроз На территорию Румынии все чаще залетают, падают и взрываются беспилотники.

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