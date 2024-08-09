Алтайский министр рассказал, как отмена льготной ипотеки повлияет на цены

Иван Гилев отметил, что высокие процентные ставки и охлаждение ипотечного спроса - это будет негативным фактором Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал, что отмена льготной ипотеки негативно повлияет и на строительство жилья, и на цены на недвижимость, и на финансовое состояние застройщиков.